Laè pronta a vivere il lungo fine settimana di Pasqua in campo, per la preparazione della sfida di lunedì allo stadio Tardini contro il. Dopo l'allenamento a porte aperte di questa mattina , che ha richiamato un discreto numero di tifosi, la squadra bianconera tornerà al lavoro anche domani, sotto la guida diche avrà quindi modo di fare ulteriormente il punto della situazione e iniziare concretamente a valutare le possibili strategie da mettere in atto contro la formazione di Cristian Chivu per conquistare tre punti che sarebbero fondamentali nella corsa alla prossima Champions League.

Quando parla Tudor verso Parma-Juventus

Tudor, poi, presenterà la sfida del lunedì di Pasquetta in. L'appuntamento con cronisti ed emittenti è alle 14.00 di domani, sabato 19 aprile, come sempre all'Allianz Stadium. Per il tecnico croato sarà l'occasione per tirare le somme dopo una settimana di intenso lavoro, a seguito della vittoria casalinga contro il Lecce, e chiarire quali giocatori avrà effettivamente a disposizione, dato che ad ora rimangono forti dubbi sulla presenza di elementi chiave quali Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners. L'allenatore bianconero, comunque, deciderà la sua formazione solo last minute, valutando tutti gli aspetti del caso per arrivare al meglio a questo importante appuntamento di Serie A.