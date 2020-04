Il Premier italiano Giuseppe Conte parlerà intorno alle 19.30, così ha dichiarato Enrico Mentana in diretta su La7. Il Primo Ministro avrebbe dovuto parlare intorno alle 14 ma il pomeriggio di oggi è stato costellato da diversi rinvii. Prima alle 15, poi alle 17 e infine alle 19.30 ma non è escluso che la conferenza possa essere ancora posticipata. In corso decisioni importanti per il futuro del paese in balia dell'emergenza coronavirus. Il Premier doverebbe confermare il lockdown fino al 3 maggio.