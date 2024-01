Conferenza stampa Allegri: quando sarà la prossima?



Conferenza stampa Allegri: dove vederla?



Conferenza stampa Allegri: di cosa parlerà l'allenatore?



L'ultima conferenza stampa

Tempo di vigilia e allora tempo di conferenza stampa. Massimiliano Allegri è pronto a presentare la prossima ssfida ai giornalisti presenti in sala stampa. Appuntamento all'Allianz Stadium, come sempre, dove il tecnico darà le ultime di formazione e commenterà gli avvenimenti tra campionato e Coppa Italia.Allegri parlerà alla vigilia della partita tra Juventus e Sassuolo, che si disputerà all'Allianz Stadium.La conferenza è sempre visibile suidella Juventus. Per i match di campionato è disponibile anche suIl tema varia naturalmente di conferenza in conferenza. Allegri, verso il Sassuolo, tornerà verosimilmente sulla lotta scudetto con l'Inter e farà un punto sugli indisponibili e gli squalificati per la prossima partita. Allegri, per l'ultima conferenza stampa, aveva presentato i temi di Juventus-Frosinone di Coppa Italia: puoi recuperare le sue parole qui.