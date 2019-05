Maurizio Sarri è in prima fila tra i candidati alla panchina della Juventus. Il club bianconero ha trovato l’intesa con il tecnico del Chelsea, in attesa della finale di Europa League che lo vedrà affrontare l’Arsenal. Si fa dunque strada l’ipotesi di un ritorno in Italia del vecchio “nemico”, che nelle scorse stagioni ha conteso lo scudetto alla Juve sulla panchina del Napoli.



QUELLE PAROLE DI NEDVED... - Proprio durante la lotta per il titolo 2017-18, il vicepresidente bianconero rilasciò alcune dichiarazioni piuttosto piccate a chi gli chiedeva un’opinione sul gioco di Sarri: “Il Napoli sembra più spettacolare. Sembra: perché va veloce e finalizza molto. Io però mi diverto anche con Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi: devo nominarne altri? E poi, cos’è la bellezza? Una triangolazione?”.