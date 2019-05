Due mesi fa, a marzo, le sue parole passarono un po' in sordina ma adesso suonano incredibilmente familiari. In un'intervista rilasciata a BeInSports, José Mourinho parlava così del suo futuro: "Uno dei giocatori con cui ho un ottimo rapporto gioca per una squadra, e mi ha detto: ‘Dovresti venire qui la prossima stagione”. E ho risposto che ‘a loro non piaccio’. La sua risposta è stata semplicemente “vinci tre partite e ti adoreranno”. Siamo professionisti e abbiamo rispetto l’uno per l’altro, anche quando abbiamo reazioni negative sul campo o nelle conferenze". Impossibilem oggi, non pensare che quel giocatore possa essere Cristiano Ronaldo.



JUVE - Nella stessa intervista, tra l'altro, Mourinho parlava, in termini molto lusinghieri, anche della Juve: "Sono forti in Italia ma anche in Europa. Sono arrivati in semifinale e finale. Spesso la differenza tra farcela oppure no è molto sottile. Credo che adesso il campionato italiano necessiti di più competitività e squadre che competono per il titolo. Quando hai 3-4 squadre che lottano allo stesso livello per il titolo sei spinto a dare di più ed hai benefici anche quando giochi la Champions".