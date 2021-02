Inter contro Juventus in semifinale di Coppa Italia. Non è certo la prima volta che succede. Quando accadde 17 anni fa a prevalere fu la Juve di mister Lippi, addirittura ai calci di rigore. Il ritorno decisivo si giocò proprio a San Siro, dove oggi invece si disputa l'andata. Dopo il 2-2 dell'andata a Torino, allo stadio Meazza arrivò lo stesso risultato: gol di Tudor e Del Piero per i bianconeri. E ai rigori, dopo la parata di Chimenti su Vieri, il rigore decisivo lo segnò Fabrizio Miccoli!

Godetevi il video pubblicato dalla Juve sui social