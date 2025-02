'Quando Messi mi regalò la sua maglia...' la rivelazione di Buffon

Getty Images



Buffon parla di Messi: le parole

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon ha presentato il suo libro alle OGR di Torino ( QUI le dichiarazioni integrali ) ma ha raccontato un aneddoto di quando Leo Messi gli ha chiesto di scambiare le maglie. Le parole:MESSI- "Mi ha riempito di orgoglio alla finale di Berlino e avevo 37 anni. Quando mi ha chiesto la maglia ho detto tra me e me’ Mamma mia come sei bello!’. Uno dei momenti in cui mi sono sentito non a disagio ma mi sono guardato con occhi diversi. Abbiamo fatto lo scambio con la sua maglia. A fine partita però avevamo altri problemi, non sapendo che qualche anno dopo avremmo avuto un’altra occasione in finale".