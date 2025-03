Quando Mancini è già stato 'vicino' alla Juventus

Getty Images

Quando Mancini è stato 'vicino' alla Juventus

Non è la prima volta che, al momento in pole per sostituire Thiago Motta in caso di esonero, viene accostato alla panchina della Juventus . Per trovare un precedente bisogna tornare al 2010, proprio l'anno in cui venne chiamato dall'accusa come testimone nel processo Calciopoli e tornò su presunti torti arbitrali subiti quando era alla guida dell'Inter nella stagione 2004-05 (un episodio mai digerito da molti tifosi bianconeri, che infatti ora non sembrano favorevoli al suo ingaggio).Questo quanto racconta La Gazzetta dello Sport: "Lui ad aprile vola con il suo City, è quarto, e finirà quinto quella prima stagione di Premier League, ma tanto bastò per essere confermato. Mentre in Italia c'era una Juventus che veniva dalla doppia gestione Ferrara-Zaccheroni e in vista dell'annata successiva cercava disperatamente un nuovo allenatore con cui ripartire. Progetto nuovo, guida nuova. Ecco dunque il nome del Mancio e il suo passato all'Inter scomparve in un lampo. "Sono il manager del Manchester City e sto molto bene qui – la sua prima, secca, replica –. Questo è un club speciale. Non ho mai detto nulla di diverso...", la risposta di chi sapeva che in Inghilterra era soltanto all'inizio".

"No grazie" insomma, e un matrimonio tra l'ex Inter e la Signora fu ben lontano dal celebrarsi. Anche se Mancini non ha mai voluto recitare la parte del nemico, nemmeno quando veniva dipinto come un anti-Juve in piena regola per quei cuori bianconeri che non riuscivano a passare sopra alle dichiarazioni e alle rivalità del passato, senza dimenticare le parole al miele di quando si diceva tifoso della Vecchia Signora da bambino. Chissà che questa volta quell'unione solo ipotizzata 15 anni fa non possa davvero concretizzarsi...