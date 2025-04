Quando Lautaro Martinez diceva: 'Non ho bestemmiato'

GETTY

Si è ufficialmente chiusa con un patteggiamento la vicenda legata al cosiddetto “caso bestemmia” che ha coinvolto Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, come riportato nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito della FIGC. La decisione è arrivata in seguito a un accordo tra le parti, come previsto dall’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva.Nel documento si legge che “a carico del calciatore nerazzurro era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine dell’incontro Juventus–Inter del 16 febbraio, pronunciato per due volte un’espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.

Le parole di Lautaro

Nei giorni successivi alla partita, e dopo la circolazione di alcuni video che mostravano la presunta imprecazione, Lautaro aveva negato di aver proferito espressioni blasfeme. La mancata attivazione della prova TV gli aveva comunque permesso di scendere regolarmente in campo nella partita successiva contro il Napoli. Con il patteggiamento, la questione si conclude ufficialmente, evitando ulteriori strascichi disciplinari."Non ho mai bestemmiato e quanto successo mi ha dato molto fastidio. Cerco di imparare e trasmettere rispetto, anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono. Sono tranquillissimo con me stesso".