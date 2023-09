Per alcuni bianconeri, oggi, lasi chiama. Rispetto al solito, infatti, sono un po' di più i giocatori che in questa sosta sono rimasti a correre alla Continassa anzichè partire con la squadra del proprio Paese, vuoi per infortunio vuoi per scelta tecnica. Il primo caso è quello che riguarda su tutti Paul, ancora troppo precario a livello fisico (anche prima dello stop di Empoli) per pensare di potersi unire alla "sua" Francia; il secondo, invece, interessa Federico, Nicolòe Moise, non inclusi nell'elenco dei convocati del neo CT azzurro Luciano Spalletti dopo un inizio di stagione in cui non sono stati di certo protagonisti.Come riflette La Gazzetta dello Sport, comunque, tutti loro possono tranquillamente sperare in un ritorno in Nazionale, per qualità e status, un po' come Gleison. A lui l'esclusione dalla Selecao dopo la spedizione al Mondiale in Qatar potrebbe aver fatto un po' male, ma con Carlol'aria potrebbe cambiare. Per il difensore l'unica strada verso il Brasile - lì dove invece è stato confermato- passa dalle prestazioni con la Juve, che ha bisogno di lui nella forma migliore: anche perché la concorrenza - dall'ex Roma Roger Ibanez al centrale del Fluminense Nino - non pare di certo insormontabile.