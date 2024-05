Quando la Juventus ha conquistato la terza stella?

Perché la Juventus ha deciso di non esporre subito le tre stelle?

Perché la Juventus dice che gli Scudetti sono 38 e non 36?

In quali anni la Juventus ha conquistato le tre stelle?

Prima stella: vittoria dello Scudetto 1957/58

Seconda stella: vittoria dello Scudetto 1981/82

Terza stella: vittoria dello Scudetto 2013/14

Grazie ai 36 Scudetti conquistati nel corso della propria storia, la Juventus è l'unico club italiano che può fregiarsi delle tre stelle cucite sulla propria maglia da gioco. Un primato che sembra decisamente inavvicinabile, quantomeno nel breve periodo, dalle avversarie della Vecchia Signora, ovvero la squadra che più di tutte si è laureata campione d'Italia.Le stelle sulle maglie, si sa, vengono assegnate ogni 10 Scudetti vinti. Di conseguenza la Juventus, avendone vinti 36, può sfoggiare ben tre stelle d'oro sulla propria divisa da gioco.quando al culmine di una stagione da record - chiusa con il primato assoluto di 102 punti in campionato - i bianconeri si sono aggiudicati lo Scudetto numero 30, anche se il club piemontese ha deciso di esporre le tre stelle soltanto a partire dalla stagione 2015/16.Dopo la vittoria dello Scudetto nella stagione 2011/12 - il primo post Calciopoli - è scoppiata una polemica tra il club e la Federcalcio italiana circa la possibilità di sfoggiare già dopo quella stagione la terza stella sulle maglie bianconere. Il motivo? E' molto semplice. Il club torinese considera infatti lo Scudetto vinto nel 2012 il numero 30 della sua storia, annoverando nel conteggio anche i campionati 2004/05 e 2005/06, vinti sul campo ma poi revocati a causa dello scandalo Calciopoli esploso fragorosamente nell'estate del 2006. La società bianconera ha quindi temporaneamente deciso di non esporre le stelle sulla maglia dalla stagione 2012/13 - nel corso della quale le suddette sono state sostituite dalla scritta "30 sul campo" - sino alla 2014/15. A partire dall'annata sportiva 2015/16, invece, la Juve ha poi deciso di esibire tutte e tre le stelle sulle proprie maglie.La Juventus, nel corso di questi anni, non ha mai smesso di rivendicare i due campionati vinti nelle stagioni 2004/05 e 2005/06, poi revocati dalla giustizia sportiva a causa di Calciopoli. Il club bianconero ha sempre considerato quei titoli vinti meritatamente sul campo e per questo motivo non perde occasione per ribadire che gli Scudetti conquistati sono 38, come tra l'altro viene riportato a caratteri cubitali sulla facciata dell'Allianz Stadium, nonostante l'albo d'oro della FIGC ne conteggi 36.