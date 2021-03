​Tutti voi conoscerete il cantante Neffa, al secolo Giovanni Pellino, che stasera nella serata dei duetti del Festival di Sanremo si è esibito con Noemi. Quello che in pochi sanno è che l'artista scelse questo pseudonimo negli anni Novanta come omaggio a un giocatore paraguaiano portato in Italia nel 1989 dalla Juventus: Gustavo Neffa, che secondo l'Avvocato Agnelli poteva diventare il nuovo Sivori, ma che invece in bianconero non giocò mai; disputò invece tre stagioni in ombra alla Cremonese prima di tornare in Sud America. E come racconta Calciomercato.com i due Neffa, il cantante e l'ex calciatore, nel corso del tempo hanno avuto modo anche di conoscersi personalmente e diventare amici.