C'è un vecchio video che in questi giorni, sui social, sta tornando virale tra i tifosi della. È la reazione scocciata, preoccupata, di Gary, all'epoca calciatore del, alla notizia che la Vecchia Signora ha passato il turno in Champions League. Timore, quello che traspare dalla faccia del calciatore. Un video che viene messo in contrapposizione soprattutto alle parole disulla sfida contro il Psg.