La Juventus è stata davvero a un passo da Erling Haaland. Era il 2017 quando l'attaccante del Borussia Dortmund, oggi protagonista in Champions, era andato a Torino insieme ai suoi agenti. Il giocatore aveva incontrato tutta la dirigenza bianconera compresi anche Paratici e Nedved. Poi, un giro alla Continassa per visitare le strutture del club e la presenza allo Stadium - con cappellino bianconero - per seguire una partita della Juve. All'epoca però il Molde voleva 4 milioni compresi bonus, e il giocatore ha preferito il Salisburgo alla Juve.