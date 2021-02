L'ex terzino del Barcellona Jeremy Mathieu ha parlato ai microfoni di Rac1 raccontando il momento complicato che ha vissuto al Barça, dove ha giocato dal 2014 al 2017: "L'ultimo anno è stato devastante - ha detto il francese - mi hanno dato tutte le colpe per la sconfitta contro la Juventus a Torino (i bianconeri vinsero 3-0 con una doppietta di Dybala e gol di Chiellini, ndr). Quel giorno sono uscito all'intervallo, ma in panchina mi sentivo solo. Non c'è stata una sola persona che mi ha sostenuto".