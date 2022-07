Temporeggiare, a volte, non è solo una scelta obbligata dalle circostanze. In alcuni casi è anche una strategia. È così per larelativamente al fronte Alvaro, sempre caldo nonostante al momento la priorità sia inevitabilmente la difesa vista la necessità di intervenire sul mercato per cercare il sostituto di Matthijs De Ligt (e non solo...). I bianconeri prendono tempo, dicevamo, ma per una ragione ben precisa: come scrive Tuttosport, l'intento è quello di provare a ottenere dall'quello sconto sui 35 milioni di euro fissati per il riscatto con il quale avrebbe ri-acquistato lo spagnolo già a giugno, evitando di rispedirlo alla corte di DiegoSimeone che adesso, invece, si ritrova con un attaccante che non rientra nei suoi piani, e con un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro all'anno. Ecco perché l'attesa potrebbe spingere i colchoneros ad abbassare il prezzo, magari con un nuovo prestito (con obbligo di riscatto) che consenta loro di ammortizzare per altri dodici mesi il costo del cartellino e renda dunque lo sconto sostenibile a bilancio. La strategia è quella dell'attesa in casa Juve anche per quanto riguarda Marko, ma in questo caso per un motivo più legato proprio alle priorità di cui sopra: il tempo che passa, ancora una volta, potrebbe fare buon gioco alla trattativa, offrendo la possibilità all'austriaco di convincere ila lasciarlo partire. Insomma chi vivrà, vedrà...