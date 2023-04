Tra i protagonisti di Lazio-Juventus ci saranno anche Kostic e Zaccagni, autori di una grande stagione fin qui. In passato, la Lazio era stata vicinissima ad ingaggiare il serbo, come riporta la Gazzetta dello Sport. La trattativa nell'estate del 2021 poi saltò per motivi economici e il club biancoleste ingaggiò Zaccagni.