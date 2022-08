Oggi diventerà ufficialmente un giocatore della, ma Filippoteva arrivare in Italia già un anno fa, precisamente alla. Nell'agosto 2021, infatti, sembrava tutto fatto per il passaggio del serbo in biancocelesti, ma tutto saltò per un indirizzo email sbagliato. Ci fu anche un caso "diplomatico": secondo la Lazio fu l'Eintracht Francoforte a fornire una mail errata per evitare di ricevere un'offerta ufficiale, mentre secondo i tedeschi fu la Lazio a sbagliare indirizzo non inserendo la k in Frankfurt, errore che sarebbe stato poi ammesso dai biancocelesti. Al di là delle responsabilità, l'affare saltò. Ma la Serie A era evidentemente nel destino di Kostic.