Oggi Sami Khedira è un esubero che non vuole lasciare il lauto contratto che lo lega alla Juventus. Si allena senza far davvero parte della rosa, detestato da molti tifosi che pur negli anni scorsi l'hanno acclamato per l'apporto dato al centrocampo di mister Allegri. Come in una serata di tre anni fa: 22 ottobre 2017, nona di campionato, Dacia Arena. In un match ricco di colpi di scena, la Juve si impone per 6-2 sull'Udinese. Mattatore proprio Khedira con una tripletta. Andarono a segno anche altri giocatori che oggi vestono altre maglie: Daniele Rugani e Miralem Pjanic.