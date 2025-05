Quando inizia e quando finisce la finestra di mercato per il Mondiale per Club?

La FIFA ha ufficializzato attraverso un comunicato sul proprio sito l’apertura di una finestra di mercato straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025 per i club che parteciperanno al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti. La decisione, presa in accordo con le 20 Federazioni coinvolte, permetterà a tutte le squadre di tesserare nuovi giocatori prima dell’inizio del torneo. Un provvedimento eccezionale pensato per garantire ai club la possibilità di schierare le ultime acquisizioni già nella fase a gironi. Fondamentale, però, sarà rispettare la deadline del 10 giugno per presentare la lista ufficiale dei convocati.

Come funziona

Cosa farà la Juventus nella finestra di mercato per il Mondiale per Club?

Le Federazioni interessate da questa deroga straordinaria appartengono a 20 Paesi diversi, tra cui spiccano nazioni calcisticamente rilevanti come Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Brasile. Tra i club europei, grande attenzione sarà riservata alle mosse sul mercato nei primi giorni di giugno, momento in cui sarà possibile registrare ufficialmente nuovi innesti per rinforzare le rose in vista del torneo. Alcuni club potrebbero anche utilizzare questa finestra per cedere calciatori in esubero o che non rientrano nei piani tecnici per il Mondiale per Club.La Juventus , una delle due italiane qualificate al torneo insieme all’Inter, potrà sfruttare questa finestra per definire operazioni in entrata e in uscita. Alcuni giocatori in prestito, come Conceiçao e Kolo Muani , non potranno essere impiegati oltre il 30 giugno a meno di un riscatto immediato. Tuttavia, in base al regolamento FIFA, i bianconeri potranno utilizzarli nella prima fase del torneo e sostituirli con due nuovi innesti tra il 27 giugno e il 3 luglio. Un’opportunità strategica da non sottovalutare per rafforzare la rosa in corsa.