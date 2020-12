Sabato 24 settembre 2005 la Juventus di Fabio Capello, campione d'Italia in carica, scendeva in campo al Tardini, stesso teatro della sfida di stasera, per affrontare il Parma di Mario Beretta. I padroni di casa spaventarono i bianconeri portandosi in vantaggio con l'ex romanista Marco Delvecchio, ma a ribaltare la situazione ci pensarono Mauro German Camoranesi e Patrick Vieira, quest'ultimo su assist di Zlatan Ibrahimovic.