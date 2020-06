L'importanza delle rotazioni, fondamentali alla ripresa del campionato quando si giocherà una partita ogni tre giorni. Maurizio Sarri non è un grande amante del turnover, ma anche in casa Juve potrebbero esserci rivoluzioni di formazioni nel giro di una settimana. L'allenatore ha a disposizione quella che forse è la rosa più profonda della Serie A, da sfruttare in ogni ruolo. A centrocampo, nel ruolo di mezz'ala di destra, sono pronti ad alternarsi Sami Khedira e Aaron Ramsey.



RAMSEY - Con i loro inserimenti potranno garantire qualche gol in più alla Juve, che fino allo stop del campionato ha sfruttato poco le reti dei centrocampisti: sono appena 9 da inizio stagione, due delle quali nelle ultime due giornate di Serie A. E sono proprio quelle di Ramsey contro Spal e Inter. Dopo le difficoltà iniziali dovute a qualche infortunio di troppo e alla posizione in campo - dove giocava sulla trequarti - il gallese si è spostato qualche metro più indietro sfruttando i suoi tempi d'inserimento: con 4 gol è il capocannoniere della Juve nel suo ruolo.



KHEDIRA - Per Khedira invece è come se iniziasse un nuovo campionato. Il 4 dicembre si è operato al ginocchio e da quel giorno non ha più visto il campo. Ora, è come se fosse un acquisto in più che può portare gol e punti in casa bianconera: nei suoi primi quattro anni in Serie A il tedesco ha segnato 21 reti in 87 partite. Lui, come Ramsey, sono due attaccanti aggiungi pronti a colpire al momento giusto. Con movimenti specifici possono aprirsi spazi per entrare in area di rigore, lascia spesso troppo spesso vuota dal tridente di Sarri: Douglas è un'ala pura che difficilmente si accentra, Dybala ama svariare su tutto il fronte d'attacco e Ronaldo parte da sinistra. Ecco perché gli inserimenti di Ramsey e Khedira possono diventare letali. Sarri studia le mosse, e il turnover, la Juve si prepara a tornare in campo.