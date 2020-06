2









Una delle novità della Serie A 2-.0 che ripartirà il 20 giugno è quella delle cinque sostituzioni. Due in più rispetto al solito, con il limite di tre cambi contemporaneamente. Cosa cambia? Sicuramente il fatto che chi ha la rosa più lunga può essere "aiutato" da questa novità; figuriamoci la Juve, che oltre ad avere tanti giocatori in rosa - cinque centrali di difesa, tanto per fare un esempio - ha anche calciatori di qualità. Prima dello stop forzato del campionato è capitato di vedere una panchina con Bernardeschi, Rugani, Rabiot, Higuain...



CAMBI DECISIVI - Insomma, i cinque cambi possono aiutare Maurizio Sarri nella gestione delle partite. Eccome. Quanto hanno inciso finora le sostituzioni dell'allenatore nelle partite della Juve? I giocatori subentrati sono stati decisivi in 11 occasioni: 5 volte hanno segnato, in 6 occasioni hanno fornito l'assist. Quella bianconera è la seconda squadra che ha usufruito di più dei cambi insieme al Lecce di Fabio Liverani. Meglio di loro ha fatto solo Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta, che in 19 occasioni ha trovato gol/assist dai giocatori entrati dalla panchina.



