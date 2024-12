Dall'intervista di Matteoa Tuttosport:- "Siamo stati davvero a un passo da Erling Haaland. Novembre 2017, io ero arrivato quattro mesi prima, quello del norvegese è stato uno dei primi contatti che ho stretto alla Juve. Ce l'avevo in mano, l'idea era quella di prenderlo per la Primavera ma l'operazione era considerata troppo onerosa per il vivaio. A quei tempi faceva ancora la panchina al Molde, ma in poche settimane iniziò a giocare e segnare, così andarono tutti su di lui".