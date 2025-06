Quando gioca la Juventus la prossima partita al Mondiale per Club?

AFP or licensors

La Juventus ha esordito al Mondiale per Club rifilando un perentorio 5-0 agli emiratini dell'Al-Ain. I bianconeri hanno sbrigato la pratica nel primo tempo mettendo a referto quattro goal già nella prima frazione di gioco. Prima dell'intervallo è infatti arrivato il colpo di testa vincente targato Kolo Muani, a cui hanno fatto seguito i sigilli di Conceicao e Yildiz, prima del secondo acuto di giornata del francese. Nella ripresa, invece, è arrivata anche la doppietta di Conceicao, capace di mettere il punto esclamativo sul match. I bianconeri, dunque, salgono a quota 3 punti e si issano in vetta al girone a braccetto con il Manchester City, anche se al momento la differenza reti premia proprio la squadra di Tudor. Ma chi sarà ora il prossimo avversario al Mondiale? E quando si gioca?

Quando gioca la Juve la prossima gara al Mondiale per Club?

La Juventus tornerà in campo, per disputare la partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club,al Lincoln Financial Field di Philadelphia. La squadra di Tudor affronterà i marocchini del, sconfitti 2-0 dal Manchester City alla prima giornata. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00 italiane. CODICE DAZN: