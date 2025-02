Getty Images

Quando gioca la Juventus in Coppa Italia

Per lainizia oggi un altro mese denso di impegni su tutti i fronti. A quelli di Serie A e Champions League si aggiungerà infatti anche quello di, ovvero il match contro l'valido per i(a cui i bianconeri sono approdati dopo aver sconfitto agli ottavi il Cagliari).Data e orario sono stati ufficializzati nelle scorse ore, dopo il sorteggio dei Playoff europei in cui la squadra di Thiago Motta dovrà vedersela con il PSV Eindhoven: l'appuntamento in Coppa Italia sarà mercoledì 26 febbraio, con fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle ore 21.00.