Serie A, il calendario fino alla 29^ giornata: quando gioca la Juventus contro Verona, Atalanta e Fiorentina

Quando gioca la Juventus contro Verona, Atalanta e Fiorentina

Juventus-Hellas Verona: lunedì 3 marzo, ore 20.45 (DAZN/Sky)

Juventus-Atalanta: domenica 9 marzo, ore 20.45 (DAZN)

Fiorentina-Juventus: domenica 16 marzo, ore 18.00 (DAZN/Sky)

I prossimi impegni

Laha reso noti date e orari, con la relativa programmazione televisiva, delle gare di campionatoDi seguito il dettaglio per quanto riguarda la Juventus Alla Juventus, eliminata dalla Champions League dopo la sconfitta nella partita di ritorno dei Playoff contro il PSV Eindhoven, rimangono ora da giocare solo il campionato - in cui il prossimo impegno sarà quello di domenica sera alle 20.45 sul campo del- e la. Per quanto riguarda quest'ultimo fronte, ora l'appuntamento è per mercoledì alle 21.00: all'Allianz Stadium la squadra bianconera affronterà l'per conquistare l'accesso alla semifinale.