Quando gioca la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club?

Laha centrato l'obiettivo. I bianconeri, dopo l'esordio vincente contro l'Al-Ain hanno sconfitto anche i marocchini del Wydad Casablanca e, con due vittorie su due, hanno ottenuto la matematica qualificazione agli ottavi di finale del torneo che si sta disputando negli Stati Uniti.Con sei punti conquistati su sei a disposizione, la Juve si è assicurata il pass che vale l'accesso tra le prime sedici del torneo e in occasione della sfida contro il Manchester City i bianconeri sapranno se potranno accedere al prossimo turno da prima o da seconda del girone.Con la certezza di disputare almeno un'altra partita nel contesto del Mondiale per Club, ecco quando potrebbero scendere in campo i bianconeri per disputare la prima sfida della fase ad eliminazione diretta.

Quando gioca la Juventus agli ottavi di finale?

La Juventus disputerà gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la prima o la seconda classificata del girone H. In caso di sfida contro la seconda del gruppo H, la Juve giocherà lunedì 30 giugno al Camping World Stadium di Orlando. Se invece i bianconeri saranno chiamati a sfidare la vincente del girone H, l'ottavo di finale si giocherà martedì 1 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami.