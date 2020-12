Era l'inizio del campionato 2017-2018, che sotto la guida di Massimiliano Allegri si sarebbe concluso con il settimo scudetto di fila della Juventus. I bianconeri, in giallo per l'occasione, fanno visita al Genoa per la seconda giornata. Vanno sotto di due reti, ma ribaltano il risultato fino a vincere 4-2: mattatore di giornata Paulo Dybala con una tripletta, suggellata poi da un gol di Juan Cuadrado. Un ricordo che sembra lontanissimo visto l'attuale stato di forma dell'attaccante argentino.