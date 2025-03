Quando fu esonerato Maifredi dalla Juventus e come andò la sua esperienza

Getty Images

Gigifu esonerato dallail 27 maggio 1991, dopo una sola stagione alla guida della squadra bianconera. Arrivato nell’estate del 1990 dal Bologna, dove aveva conquistato la promozione in Serie A con un calcio offensivo e spettacolare, Maifredi fu scelto per portare una ventata di novità e modernizzare il gioco della Juve. Tuttavia, la sua avventura a Torino si rivelò un fallimento.Il tecnico lombardo provò ad applicare il suo modulo offensivo, ispirato al calcio totale olandese, ma trovò grandi difficoltà nell’adattarlo a una squadra abituata a un’impostazione più pragmatica. Nonostante la presenza di campioni come Roberto Baggio, la Juventus ebbe un rendimento deludente: chiuse il campionato al settimo posto, rimanendo esclusa dalle coppe europee per la prima volta dopo quasi trent’anni.

Anche in Coppa UEFA e in Coppa Italia il cammino fu deludente, con eliminazioni premature. L’unico risultato positivo fu la vittoria della Supercoppa Italiana, ottenuta battendo il Napoli per 5-1, ma non bastò a salvare Maifredi.Dopo questa stagione negativa, la Juventus decise di cambiare rotta e richiamò Giovanni Trapattoni, puntando su un allenatore esperto e già vincente con il club. L’esperienza di Maifredi alla Juve rimase un caso isolato nella storia bianconera, simbolo di un esperimento tattico che non funzionò.