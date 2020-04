1









Candido Fortunato, fratello del difensore della Juventus Andrea Fortunato, morto per una leucemia 25 anni fa, ricorda un aneddoto sul primo incontro tra il fratello e Giampiero Boniperti: "Boniperti gli disse che per andare alla Juventus si sarebbe dovuto tagliare i capelli, Andrea gli rispose che quando se li sarebbe tagliati Baggio li avrebbe tagliati anche lui". Questo il ricordo riproposto da Sky Sport che ha mandato in onda un'intervista del fratello di Andrea girata nel 2007, quando la Juve stava risalendo dalla Serie B. Adesso come allora il ricordo di Andrea è rimasto indelebile.