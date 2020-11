Oggi Paulo Dybala è un giocatore in preda alle difficoltà. Realizzative, di forma, di rinnovo difficoltoso. Ed è finito nel mirino dei tifosi della Juventus. Val la pena allora ricordarsi, in attesa di nuovi gol bianconeri della Joya, le sue grandi perle che i tifosi bianconeri li hanno fatti gioire. Come quella punizione contro l'Atletico Madrid esattamente un anno fa, che lanciò la Juve di Sarri al primo posto nel suo girone di Champions League. Penultima gara del raggruppamento, match bloccato all'Allianz Stadium, finché all'ultimo secondo del primo tempo, quella punizione da posizione impossibile a beffare Oblak appena sotto la traversa. Gustatevi il video pubblicato sui social dal club bianconero!