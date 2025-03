AFP via Getty Images



Juventus, quando dirigerà Tudor il primo allenamento?

Ancora non è arrivato a Torino ma si attende nelle prossime ore l'approdo nel capoluogo piemontese di Igor Tudor che è il nuovo allenatore della Juventus. Notizia arrivata nella giornata di oggi in contemporanea alla separazione da Thiago Motta e da tutto quanto il suo staff dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Ora però alla Continassa c'è grande attesa: quando dirigerà Tudor il primo allenamento?La prima seduta con il nuovo tecnico è prevista per domani alla Continassa, anche se tutti i giocatori nazionali rientreranno nella giornata di mercoledì quando Tudor avrà il suo gruppo al completo.