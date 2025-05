Quando debutta la nuova maglia della Juventus?

Quando debutta la nuova maglia della Juve?

La Juventus, nella giornata di mercoledì 14 maggio, ha ufficializzato la nuova maglia che verrà indossata nelle partite ufficiali della stagione 2025/26. Il nuovo kit home dei bianconeri, infatti, presenterà le tradizionali strisce bianconere anche se il loro disegno sulla divisa sarà piuttosto irregolare rispetto ai modelli del recente passato. Se i calzettoni e i pantaloncini saranno neri, ritorna d'estrema attualità il rosa, colore dominante per quanto riguarda logo del club, logo Adidas e tutte le finiture presenti sulla divisa.

La nuova maglia della Juventus - la Home per quanto riguarda la prossima stagione - debutterà però tra pochi giorni. I bianconeri, infatti la indosseranno domenica 18 maggio in occasione del match contro l'Udinese all'Allianz Stadium. La maglia verrà poi indossata anche contro il Venezia e in occasione del Mondiale per Club che scatta tra un mese negli Stati Uniti.