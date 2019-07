Matthijs de Ligt non è solo un nuovo calciatore della Juventus ma anche il difensore più caro nella storia del club bianconero. L'acquisto dell'olandese è stato ufficializzato questa mattina pochi minuti prima delle 9 ma la sua storia racconta che la vita spesso cambia in un secondo. Da piccolo, infatti, De Ligt sognava di diventare un tennista come mamma Vivian e papà Frank. Con gli anni si è appassionato al calcio diventando uno dei centrali più promettenti al mondo. Da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.