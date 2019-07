Calciomercato.com ricorda la prima intervista di De Ligt in Italia: era il giugno di un anno fa, con la Juve che osservava da lontano il centrale. E l'olandese che era già all'Allianz Stadium. Come? Sì, avete capito bene: gli azzurri allora giocavano contro l'Olanda proprio a Torino. E da qui arrivarono queste parole: "È un onore essere accostato a un club così grande. La Juventus è un club con una storia grandiosa e soprattutto molti titoli in bacheca e tanti ottimi giocatori. Lo Stadium è un bell'impianto e anche Torino è una bellissima città. Raiola? Non è un tesserato della Juve, ha tanti interessi (ride ndr.) credo che se fossimo così vicini me l'avrebbe detto. Ora devo solo decidere cosa è meglio per la mia carriera. Decideremo e faremo la scelta migliore". Quella scelta, De Ligt lo sapeva già, era la Juventus e ora è divenuta realtà.