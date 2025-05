Quando Conte incontrerà De Laurentiis?

14 minuti fa



Quello di Antonio Conte sembra essere sempre più un nome caldo per la panchina della Juventus. Il tecnico però al momento è ancora alla guida del Napoli e, anzi, in questi istanti sta sfilando con i partenopei sul lungomare di Napoli alzando al cielo lo Scudetto vinto. Il quarto della storia del club azzurro. Domani mattina poi l'incontro con il Papa. In seguito, quindi nelle prossime 48-72 ore ci sarà un incontro tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e il tecnico salentino Antonio Conte per capire quale sarà il suo futuro. Ancora a Napoli? Alla Juventus? Altrove? Tutto sembra aperto.