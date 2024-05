Quando ci sarà l'incontro tra Allegri e Cristiano Giuntoli

"Ancora un po' di pazienza". Massimilianoha parlato così e non c'è alcun dubbio sul credergli o meno: a giochi fatti, cioè Champions conquistata e finale di Coppa Italia giocata, sarà comunicato l'esito della sua storia con la Juventus.Nessun rischio di spoiler, dato che lo sanno anche i sassi: Allegri è molto vicino a dare l'addio al club bianconero, nonostante - secondo il tecnico - gli obiettivi siano stati raggiunti. Eccome.La dirigenza è ormai convinta, la scelta sarà ed è stata di Cristiano: Allegri saluterà in virtù del nuovo corso "sostenibile" e perché per il direttore c'è bisogno di qualcosa di semplicemente diverso rispetto a ciò che può dare l'allenatore livornese., quando Allegri avrà dato un senso alla stagione. In un modo o nell'altro. Potrebbe slittare solo nel caso in cui la Salernitana centrasse il colpaccio allo Stadium e la Champions fosse ancora in bilico.