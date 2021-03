Il 12 febbraio 2017 la Juventus si recava in Sardegna per giocare contro il Cagliari. Il risultato arrise alla squadra di Allegri, in una stagione che la proiettò verso il sesto scudetto consecutivo e anche verso la finale di Champions poi persa a Cardiff col Real Madrid. Quel match contro lo stesso avversario di domani finì 2-0 per la Juve grazie alla doppietta di un Gonzalo Higuain in stato di grazia!