Non era la prima volta che Gigiprendeva gli applausi dello Stadium dopo un intervento decisivo, ma quelle parate alla penultima giornata del campionato 2014-15 contro il Napoli (gara finita 3-1 per i bianconeri) sono state sicuramente tra le più belle della stagione: cross dalla sinistra,la sfiora di testa ma Gigi non si fa prendere in contro tempo e con un gesto istintivo respinge il pallone. Passa qualche minuto e... destro al volo didal limite dell'area e colpo di reni di Buffon che la alza sopra alla traversa.