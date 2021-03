Ieri è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia di Mancini al debutto nelle qualificazioni del Mondiale 2022 in Qatar, ma in passatoè stato cercato a lungo dalla Juventus. Non solo, i bianconeri l'avevano preso a metà col Sassuolo nell'estate 2013 per circa 4 milioni di euro. Due anni dopo, al momento dell'abolizione delle comproprietà, i due club trovarono l'accordo per il trasferimento definitivo del giocatore in neroverde. La Juve però non ha mai smesso di seguirlo, e nella primavera del 2016 l'ex ad Beppe Marotta aveva trovato l'accordo per il trasferimento di Berardi in bianconero., come ha raccontato il suo ex compagno Antonio Floro Flores in una nostra intervista.