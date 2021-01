Dopo il no di Fabio Quagliarella, che la Juventus aveva individuato come quarta punta per completare l'attacco, la strategia dei bianconeri è chiara secondo il Corriere dello Sport: fino allo scontro diretto con l'Inter Paratici non affonderà su nessun obiettivo. Il quarto attaccante serve per dare a Pirlo un'alternativa a Morata, ma i tempi non saranno strettissimi. C'è Pellè svincolato, si studiano i casi Milik e Llorente nel Napoli e oggi è spuntata anche l'idea Shomurodov. La Juve pensa e valuta, in attesa di trovare l'identikit giusto.