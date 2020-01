In casa Juve continua il Kulusevski-Day. Dejan è in protagonista della giornata: arrivato ieri sera a Torino, stamattina ha svolto le visite mediche e chiuderà la sua prima giornata da giocatore bianconero con la firma su un contratto di cinque anni. Colpo in prospettiva però, perché, secondo Sky Sport, l'idea della Juve è quella di lasciarlo in prestito a Parma fino a fine stagione per permettergli di continuare la sua crescita e poi averlo pronto e con più esperienza all'inizio della prossima stagione.