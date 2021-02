C'è stato un tempo, a metà anni Ottanta, in cui affrontare il Verona al Bentegodi significava andare a giocare nella tana dei Campioni d'Italia. E per la Juventus significava batterli e ristabilire subito le gerarchie ai vertici del calcio italiano. Non fu certo facile espugnare il fortino dell'Hellas all'inizio della stagione '85-'86, e ci vollero due danesi a decidere il match. Da un lato Preben Elkjaer, pesantissimo assente nel Verona, e dall'altro Michale Laudrup, che decise l'1-0 bianconero con un mancino formidabile da fuori area.Sui canali social della Juve il video di quel gol di Laudrup!