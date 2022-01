La Juventus ha giocato qualche volta il giorno di Capodanno. L'ultima volta nel 1964: in quel 1 gennaio di 58 anni fa, i bianconeri eliminarono l'Atletico Madrid negli ottavi di finale della Coppa delle Fiere. A segno andarono Dell'Omodarme e Menichelli. Il gol di Beitia nel secondo tempo servì solo per le statistiche: finì 2-1 per la Juve di mister Monzeglio, che poi sarebbe stata eliminata nei quarti da un'altra spagnola, il Real Saragozza. Una particolarità di quell'Atletico-Juve: si giocò al Santiago Bernabeu, casa del Real, "prestata" ai Colchoneros per l'occasione.