Quando scade il contratto di Rashford?

è finito ai margini delspecialmente dall'arrivo in panchina di. Nelle ultime quattro partite ufficiali, infatti, l'attaccante inglese è stato escluso dai convocati e a questo punto la sua permanenza va considerata a forte rischio, con il mercato di gennaio che potrebbe rappresentare l'occasione utile per trovare una nuova sistemazione.Rashford è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United dove poi ha debuttato in prima squadra nel 2016. Il classe 1997, nato proprio a Manchester, è legato al club fino al 30 giugno 2028.