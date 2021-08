La parola d'ordine alla Continassa è qualità. Hai detto niente... In una rosa come quella della Juventus non manca di certo, soprattutto ora dopo l'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Qualcosa si è vista anche contro l'Udinese, anche se solo a sprazzi e a gara in corso con l'ingresso di Chiesa e Ronaldo.: per questo voleva un centrocampista con le caratteristiche di Loca e per questo, come racconta Sky, durante gli allenamenti insiste nel chiedere verticalizzazioni continue.- In particolare, l'allenatore, verticalizzare sia con il lancio lungo di Bonucci a cercare la punta, ma anche passando per il basso e servendo Locatelli in regia. Quando il pallone arriva tra i piedi del classe '98 l'ideale sarebbe darla ancora avanti a Paulo Dybala tra le linee; e a quel punto l'argentino deciderà come smistare il pallone.- L'alternativa è che Locatelli. Idee tattiche, schemi e nuovi esperimenti. L'asse Bonucci-Locatelli-Dybala come una filastrocca da imparare a memoria, la Juve vuole giocare di qualità.