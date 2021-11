Venerdì sera l'di Robertoaffronterà lain una gara decisiva per la qualificazione aiin Qatar. Al momento gli azzurri sono a pari punti in classifica proprio con la nazionale di Petkovic e conservano il primo posto grazie alla differenza reti. Madirettamente come prima classificata?- Vince le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord;- Vince contro la Svizzera e pareggia contro l'Irlanda del Nord;- Pareggia contro la Svizzera e vince con ampio scarto contro l’Irlanda del Nord, superando gli elvetici per differenza reti;- Pareggia le prossime due partite e la Svizzera fa altrettanto.In caso di arrivo a pari punti, i criteri stabiliti per determinare chi è avanti sono:- Differenza reti- Numero di gol fatti nel gruppo- Punti negli scontri diretti- Differenza reti negli scontri diretti- Maggior numero di reti negli scontri diretti- Gol segnati fuori casa- Classifica FairPlay- Sorteggio