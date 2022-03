Quella di questa sera sarà una gara fondamentale per le sorti di tutta la nazione, con il popolo italiano che chiede a gran voce la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Dopo la delusione maturata 4 anni fa contro la Svezia infatti, nessuno vorrebbe risprofondare in quell'incubo, sperando invece di poter assistere ad altri trionfi come quello d Wembley. Ma andando a ritroso nel tempo, guardando i precedenti tra Italia e Macedonia si evince come gli Azzurri siano favoriti in questo confronto. Due i precedenti, terminati con una vittoria per 2-0 grazie alla doppietta di Ciro Immobile e il più recente conclusosi con il punteggio di 1-1, in quell'occasione segnò Chiellini.