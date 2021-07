Dopo il trionfo a Wembley, la Nazionale die del capitanoriprenderà il cammino verso Qatar 2022 il prossimo 12 novembre a Roma contro la Svizzera. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC:"Dopo aver ospitato i tre incontri del girone degli Azzurri a EURO 2020, lo Stadio Olimpico di Roma tornerà ad accogliere la Nazionale di Roberto Mancini venerdì 12 novembre (ore 20.45) in occasione del match con la Svizzera, valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.Prima in classifica nel Gruppo C a quota nove punti grazie ai tre successi conquistati lo scorso marzo nelle prime tre gare, l’Italia riprenderà a settembre il cammino nelle qualificazioni al Mondiale: il 2 affronterà a Firenze la Bulgaria, il 5 se la vedrà con la Svizzera a Basilea, mentre l’8 settembre sarà di scena a Reggio Emilia contro la Lituania. Dopo la finestra di ottobre riservata alla Final Four di Nations League, gli Azzurri saranno di nuovo impegnati nelle qualificazioni mondiali a novembre, prima ospitando la Svizzera e poi andando a far visita il 15 all’Irlanda del Nord.Quello con la nazionale elvetica sarà il 63° incontro che l’Italia disputerà a Roma, la città che ha ospitato più volte gli Azzurri: nei 62 precedenti sono 38 i successi della Nazionale, 17 i pareggi e soltanto 7 le sconfitte. Sono invece 59 gli scontri diretti con la Svizzera, battuta 3-0 dall’Italia nella fase a gironi di EURO 2020 lo scorso 16 giugno: il bilancio è di 29 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte".